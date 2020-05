NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler nach Quartalszahlen von 5,50 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers seien stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Sektorbewertung./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 16:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.