FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler nach Quartalszahlen von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe mit einem guten Jahresstart die Erwartungen übertroffen, aber einen konservativen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die indirekten Folgen des Ukrainekriegs sowie die anhaltenden Corona-Maßnahmen in China dürften die Geschäftsentwicklung insbesondere im zweiten Quartal belasten./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 13:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 14:41 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.