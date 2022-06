NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,5 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel sollte den Tiefpunkt für den Automobilzulieferer markieren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Firma dürfte weiterhin unter der Chipknappheit, den Lockdowns in China und den höheren Rohstoff- und Energiekosten gelitten haben. Für das zweite Halbjahr rechnet der Experte jedoch mit einem Absatzanstieg und Erleichterungen in China. Zudem dürfte Schaeffler dann von Kostenerstattungen durch die Autobauer profitieren./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 21:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 04:00 / BST



