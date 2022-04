NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Schaeffler von 6,50 auf 6,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Risikofreude von Investoren an Aktien der Automobilzulieferer habe sich jüngst stark abgeschwächt, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im ungünstigen Fall drohten sich die Fundamentaldaten in der Branche in diesem und im kommenden Jahr nicht zu bessern. Schaeffler sehe sich strukturellen Herausforderungen und hohen Rohstoffpreisen ausgesetzt./bek/edh



