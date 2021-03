HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 6,00 auf 6,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Nach drei Quartalen mit roten Zahlen habe der Autozulieferer angesichts der Corona-Pandemie ein gutes Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da sich Schaeffler aber "unter disruptivem Druck" und mitten in der Umstrukturierung befinde, empfehle er mit Blick auf den operativen Geschäftsgang und das aktuelle Marktumfeld einen Verkauf der Aktie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 12:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 12:14 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.