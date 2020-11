ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Eine breit gefächerte Erholung sollte sich 2021 im europäischen Investitionsgütersektor fortsetzen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Trends verbesserten sich über alle Endmärkte hinweg, wenn auch in regional unterschiedlichem Maße. Für eine Zeit nach der Krise favorisiere er Werte mit strukturellem Wachstum. Mittelfristig zählt er Schneider zu seinen Favoriten./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 12:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 12:21 / GMT



