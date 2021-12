NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 154 Euro in die Bewertung aufgenommen. Anleger sollte bei dem Elektrotechnikkonzern vor einem Einstieg auf eine günstigere Bewertung der Aktien warten, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum Kapitalgütersektor./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 16:33 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.