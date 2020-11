NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Schneider Electric nach einer Online-Investorenveranstaltung zum Thema Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Präsentationen des Elektrokonzerns hätten die gute Verankerung der ESG-Richtlinien in der Unternehmensorganisation belegt, woraus die führende Stellung der Aktie in vielen entsprechenden Indizes resultiere, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 13:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 13:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.