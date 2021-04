NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Schneider Electric bei einem Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Angesichts des starken Wachstums aus eigener Kraft bleibe der Elektrotechnikkonzern ein Kerninvestment, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im ersten Quartal sollte das Unternehmen die Konkurrenz beim organischen Wachstum hinter sich gelassen haben./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 19:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / 00:30 / GMT



