NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Andreas Willi finalisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartungen an das vierte Quartal und das zweite Halbjahr wegen nur langsamerer Aktienrückkäufe. An seinen operativen Annahmen für den französischen Elektrokonzern habe es aber keine Änderungen gegeben./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.