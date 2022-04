NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Umsatzzahlen für das erste Quartal von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Elektrokonzern habe mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick hätten die Franzosen zwar bestätigt. Doch wie bei anderen Unternehmen des Sektors drohten bei eine Verschärfung der Corona-Lockdowns in China Risiken./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 12:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 12:27 / BST



