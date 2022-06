NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem Besuch der Hannover Messe auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Infolge der Corona-Pandemie sei die Industrie-Leitmesse geschrumpft, aber gut besucht gewesen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Veranstaltung habe die bekannten Trends in den Bereichen Digitalisierung und den Bedarf für Software, Elektrifizierung und Effizienz untermauert./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 09:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 09:08 / EDT



