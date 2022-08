NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 94 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Kennziffern des Elektrotechnikkonzerns hätten beeindruckt, seien aber zu einem großen Teil auf positive Währungseffekte zurückzuführen, relativierte Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Er empfiehlt Anlegern, die Aktie in der gegenwärtige Stärke zu verkaufen und mit einem Wiedereinstieg zu warten, bis die Bewertung attraktiver wird./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 04:00 / UTC





