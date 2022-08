NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric anlässlich einer möglichen Komplettübernahme des Industriesoftware-Anbieters Aveva auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Schritt wäre aus Branchensicht nur allzu logisch, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aveva getrennt zu lassen, wäre ineffizient. Die Auswirkungen auf Schneiders Aktienkurs sind nach Einschätzung des Analysten neutral. Eine Offerte könnte die im Softwarebereich hinterher hinkende ABB sowie Wettbewerber wie Siemens, Emerson und Rockwell dazu bringen, nachzulegen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 09:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 09:40 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.