FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Scout24 nach dem zuletzt starken Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 62 auf 75 Euro angehoben. Der erwirtschaftete Cash einerseits und der geringe Einfluss von Covid-19 auf die Geschäfte des Online-Portalbetreibers sicherten den Kurs nach unten ab, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Er tue sich aber schwer, nach oben noch viel Kurspotenzial auszumachen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.