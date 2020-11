ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Scout24 nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Großbank zum Thema Online-Marktplätze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67,40 Euro belassen. Die Branche sei in einer guten Ausgangslage, um 2021 wieder zu wachsen, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf seinem Immobilienportal setze Scout24 unter anderem auf Mehrwertangebote für Verbraucher. Gerade im Bereich Wohnimmobilien gebe es dort noch viele Möglichkeiten./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 12:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 12:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.