NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 64 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Infolge des nun vollendeten Aktienrückkaufprogramms berücksichtigte Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie eine gesunkene Aktienanzahl in seinen Modellberechnungen. Er sehe bei der Aktie des Portalbetreibers zwar etwas Kurspotenzial, aber dennoch nur begrenzte Kurstreiber./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 14:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 19:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.