NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Scout24 von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 73 Euro angehoben. Der Kursrücksetzer um 20 Prozent seit November biete bei der Aktie des Online-Portalbetreibers eine gute Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursflaute stehe wohl mit niedrigeren Wachstumserwartungen im Immobiliensegment in Zusammenhang. Udomsilpa glaubt aber an eine positive Überraschung./tih/ag



