NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Das Online-Anzeigenportal bleibe trotz des sich abschwächenden Immobilienmarktes sein bevorzugter Wert unter den europäischen Internettiteln, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er setzte die Aktie zudem auf die Liste "Positive Catalyst Watch", da er für die anstehenden Quartalszahlen optimistisch ist und steigende Konsensschätzungen für möglich hält./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.