MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf den Quartalsbericht auf "Sell" mit einem Kursziel von 8,02 Euro belassen. Anders als befürchtet habe der Kohlenstoffspezialist die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise recht erfolgreich gemeistert, schrieb Analyst Martin Schnee in einer am Montag vorliegenden Studie. Teilweise wurden die Kosten an Kunden weitergegeben. Dies dürfte im Schlussquartal jedoch schwieriger werden. Der Experte äußerte vor diesem Hintergrund Zweifel an den bestätigten Zielen, insbesondere für die Profitabilität./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 07:51 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



