HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell B nach Zahlen von 2800 auf 2680 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei konjunkturbedingt schwach ausgefallen, die Gewinne hätten die Markterwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. So wie Shell gehe es derzeit aber allen in der Branche. Ab Ende des laufenden Jahres sieht der Experte mit Blick auf die Ölpreise wieder Aufwärtspotenzial./kro/mis



