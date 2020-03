NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Shell B nach dem Kurseinbruch von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber nach dem Ölpreisrutsch von 2600 auf 1700 Pence gesenkt. Das neue Votum resultiere aus der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung verglichen mit anderen Ölwerten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Shell brauche für die Dividende nicht ganz so hohe Ölpreise wie andere Ölkonzerne und sei zudem in der Lage, die Ausgaben in diesem Jahr zu kürzen. Die finanziellen Rahmenbedingungen seien für Shell weiter herausfordernd, aber etwas besser als bei den meisten Wettbewerbern./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2020 / 22:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 00:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.