NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach einem Gespäch mit dem neuen Finanzchef Sinead Gorman auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Entwicklung der Shell-Aktie im vergangenen Jahr sei allein auf Ergebnisüberarbeitungen zurückzuführen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe unverändert Potenzial für eine Neubewertung im Zuge der Umsetzung der Energiewende samt der Rolle, die die großen Energieunternehmen dabei spielen werden. Die Aktie befindet sich zudem seit Juli 2020 auf der "RBC Global Energy Best Ideas List", wie aus einer weiteren Studie von Borkhataria am 1. Juni hervorgeht./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 17:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 00:45 / EDT



