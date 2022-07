NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2850 Pence belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeliefert, schrieb Analyst Christyan Malek am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht zum zweiten Quartal. Nach dem aus seiner Sicht überzogenen Kursrückschlag der Branche hätten die Briten damit das robuste Umfeld unterstrichen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 08:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 08:18 / BST



