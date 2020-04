ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Starke Resultate des Ölkonzerns würden überschattet von einer deutlichen Dividendenkürzung, von der sich Analyst Jon Rigby in einer ersten Einschätzung am Donnerstag sehr überrascht zeigte. Die Kürzung um 66 Prozent falle größer aus, als er sich dies habe vorstellen können./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.