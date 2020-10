LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Shell nach der Vorstellung eines neuen finanziellen Rahmenwerks sowie vor Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel auf 1500 Pence belassen. Mit den klaren Prioritäten für die Dividendensteigerung, den Schuldenabbau, zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre und weitere Wachstumsinvestitionen begegne der Ölkonzern ihrer größten Sorge, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe Shell einen Konzernumbau mit der Gliederung in drei Kerngeschäftsfelder beschlossen und dürfte weitere strategische Änderungen ankündigen. Rainforth erhöhte ihre Gewinnschätzungen in Erwartung eines starken dritten Quartals./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 05:00 / GMT





