ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die A-Aktie von Royal Dutch Shell infolge des Ölpreiseinbruchs von 2750 auf 2050 Pence gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Thomas Adolff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie allerdings auf "Outperform", nachdem der Aktienkurs des Ölkonzerns ebenfalls eingebrochen war und deutlich unter dem Kursziel liegt./mis/tih



