MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Shop Apotheke nach endgültigen Quartalszahlen und einer nach unten präzisierten Wachstumsprognose auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Online-Arzneimittelhändler habe wie bereits zuvor angekündigt schwach abgeschnitten, sei nun aber auch noch beim Jahresausblick vorsichtiger geworden, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es enttäusche, dass sich der Umsatztrend im dritten Jahresviertel deutlicher als erwartet abgeschwächt habe. Das begrenze aber nicht das exzellente mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens./la/mis



