HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Shop Apotheke angesichts von Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der 2021 erzielte Umsatz liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie habe zuletzt unter der verschobenen Einführung des E-Rezepts in Deutschland gelitten, auf die Dauer ändere sich damit aber nicht viel. Die Digitalisierung von Rezepten werde nicht in Frage gestellt, sondern nur aufgeschoben./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.