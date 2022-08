LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Zahlen von Zur Rose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Analyst Otto Sieber beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem mit der Tatsache, dass der Schweizer Konkurrent ein Jahr früher operativ profitabel werden will. Bei Zur Rose dürften die Kostenkürzungen ihre Spuren beim Umsatz hinterlassen. Insgesamt bleibt die Shop Apotheke sein Branchenfavorit wegen der stärkeren Bilanz./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 22:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.