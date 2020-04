NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 126 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dank bereits vor der Corona-Krise eingeleiteter Kostensenkungen könnten die Münchner eine dynamischere Gewinnerholung erzielen als ihre Wettbewerber, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr kalkuliert er nun aber mit einem deutlicheren Umsatzrückgang aus eigener Kraft als 2010 und erst 2021 wieder mit Wachstum./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 19:00 / ET



