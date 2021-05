NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach einer Online-Veranstaltung mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das Management des Technologiekonzerns sehe keinen strategischen Grund dafür, nicht zum Kerngeschäft zählende Unternehmen im Portfolio zu haben, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag wolle sich Siemens unter anderem auf Software-Lösungen fokussieren. Dabei dürfte es auch um cloudbasierte Anwendungen gehen, die von dem Unternehmen zentral gehostet werden ("Software as a Service")./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 06:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 06:05 / ET



