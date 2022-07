NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens nach einer Milliardenabschreibung auf die Beteiligung an Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Sonderabschreibung, die das Konzernergebnis nach Steuern im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni mit etwa 2,8 Milliarden Euro belasten soll, entspreche 3,4 Prozent der Marktkapitalisierung von Siemens und dürfte den Ergebnisausblick (EPS) für 2022 belasten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schritt ebne zudem theoretisch den Weg für einen aggressiveren Verkauf von Anteilen der Beteiligung./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 15:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 15:17 / ET





