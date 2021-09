NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich der "German Corporate Conference" der US-Investmentbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,10 Euro belassen. Bislang habe der Geschäftsbereich Gas und Strom die Kostenentwicklung bei den Rohstoffen gut bewältigt, wobei die größte Belastung aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien gekommen sei, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Segment Gasturbinen seien die Kostensenkungsbemühungen des Unternehmens fruchtbar, wobei aber noch Spielraum für weitere Maßnahmen bestehe./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 17:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



