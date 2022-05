ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Abseits von einigen Synergien im Gas- und Stromgeschäft dürfte der wichtigste Beweggrund hinter den Plänen zur Komplettübernahme von Siemens Gamesa sein, dass der Energietechnikkonzern damit die volle Kontrolle über die spanische Windkrafttochter erhalte, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gamesa habe unter anderem mit steigenden Kosten, Lieferkettenproblemen und dem Hochfahren seiner 5.X-Turbinenplattform zu kämpfen./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.