FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Übernahmeofferte für Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Es sei die richtige Zeit, um die Windkraft-Tochter voll zu integrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gebotenen 18,05 Euro je Anteil läger 5 Prozent niedriger als von ihm erwartet, die in Aussicht gestellten Synergien aber höher. Die Bewertung nach dem Deal sei günstig für ein Unternehmen, das im Energiewandel eine führende Rolle einnehme./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 05:38 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.