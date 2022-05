HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Ereignisse der vergangenen Woche sollten für die Aktien ein Wendepunkt nach oben sein, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vorgeschlagene Übernahmeangebot für die Tochter Siemens Gamesa mitsamt geplantem Rückzug von der Börse und der zuletzt gut durchgeführte Kapitalmarkttag versetzten den Energietechnikkonzern in eine viel bessere Position gegenüber potenzielle Investoren, die stärker von den Gewinnern der Energiewende profitierten wollten und zudem attraktiv bewertete Papiere suchten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.