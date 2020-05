LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens angesichts der Aussagen des Industriekonzerns zum weiteren Ausblick aud 2020 von 98 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektrotechnikkonzern schlage sich gut in einer Welt, die sich im "Lockdown" befinde, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund einiger kurzfristiger Ungewissheiten sowie Sparanstrengungen die erst später Früchte tragen werden, bleibe er bei seiner neutralen Bewertung./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.