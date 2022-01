NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens in einem Ausblick auf das neue Jahr auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Da sich das industrielle Umfeld normalisiere, dürfte 2022 für den europäischen Investitionsgütersektor ein Jahr mit moderatem Wachstum sein, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Anleger stünden bei der Aktienauswahl nun vor der Aufgabe, die "gegensätzlichen Kräfte" steigender Zinsen (gut für zyklische Unternehmen) und sinkender Einkaufsmanagerindizes (schlecht für Zykliker) in den Griff zu bekommen./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.