NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Gamesa angesichts einer Offerte von Siemens Energy zur Vollintegration auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Der Mutterkonzern wolle den übrigen Aktionären 18,05 Euro zahlen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies impliziere eine 28-prozentige Prämie auf den Kurs vom 17. Mai, also bevor sich vorherige Spekulationen verdichteten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2022 / 21:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2022 / 21:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.