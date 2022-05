NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach einer Fachkonferenz des Analysehauses auf "Hold" belassen. Das Kursziel bleibt mit 18,05 Euro gleichauf mit einer Offerte des Mutterkonzerns Siemens Gamesa zur Übernahme der restlichen Anteile. Die Bereitschaft zu Investitionen im Bereich der Alternativen Energien sei trotz anziehender Zinsen und Kosten groß, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Negative Aussagen habe es aber zur Verhandlungsposition, der Absicherung gegen die Inflation und den Willen zum Eingehen weiterer Vertragsrisiken gegeben. Außerdem gebe es in Europa vermehrt Konkurrenz durch chinesische Hersteller von Windturbinen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 06:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 12:00 / ET



