NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen von 75 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest beurteilte in einer am Freitag vorliegenden Studie, was erforderlich ist, damit der Medizintechnikkonzern seine Jahresziele erreicht. Daraus resultiere die Erkenntnis, dass das untere Ende der Prognosespanne am realistischsten sei. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 14:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.