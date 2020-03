FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zusätzlich zu dem mit den Quartalszahlen avisierten Margenrückgang habe die Coronavirus-Krise den Kurs der Aktie unter Druck gesetzt, was er in dem Ausmaß für nicht gerechtfertigt halte, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine weiterhin positive Haltung resultiere aus Aussagen des Managements zum hohen Auftragspolster, der Bestätigung der optimistischen Prognose für die nächsten drei Jahre, einem Abschluss des Vertrags mit Quest Diagnostics und der Erwartung kräftiger Absatzsteigerungen bei bildgebenden Geräten gerade auch als Folge der Coronavirus-Epidemie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 13:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 13:50 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.