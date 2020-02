ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Austausch mit der zuständigen Branchenanalystin aus China auf "Neutral" belassen. Die Auswirkungen des Coronavirus im Bereich der Gesundheitstechnik seien gemischt, schrieb Analyst Sebastian Walker in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Hersteller kapitalintensiver Güter wie etwa Siemens Healthineers sehen die UBS-Experten im ersten Quartal Risiken wegen möglicherweise verzögerter Neuanschaffungen. Kurzfristig aber gebe es Möglichkeiten mit Monitoring- und Beatmungsgeräten. Langfristig könne die Nachfrage zum Beispiel im Bereich der Bildgebung steigen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 04:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.