NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Umsatz, aber noch viel deutlicher das bereinigte operative Ergebnis hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rückzug des Unternehmensausblicks für das gesamte Geschäftsjahr überrasche allerdings etwas, da die Auftragsbücher eigentlich für eine recht gute Berechenbarkeit der Entwicklung sorgen sollten./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 07:07 / BST

