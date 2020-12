NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Lisa Bedell Clive rechnet nach enttäuschenden Jahren mit Aufwind im Diagnostikgeschäft des Unternehmens, wie sie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Für die Unternehmensprognose sieht die Expertin aufgrund der Covid-19-Antigen-Tests Luft nach oben. Bis 2024/25 rechnet sie mit einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 8 Prozent und steigenden Margen. Siemens Healthineers gehört zu ihren Favoriten./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





