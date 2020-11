NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Laut Analyst Wasi Rizvi war das vierte Geschäftsquartal ein weiteres Jahresviertel, in dem das Geschäft mit Bildgebungslösungen die Schwäche in anderen Bereichen nicht überlagern konnte. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, treffe der Ausblick auf 2021 mehr oder weniger die Markterwartungen. Auf vergleichbarer Basis könnten diese aber leicht sinken./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 02:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 02:15 / ET



