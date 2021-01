NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und angehobenem Ausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im ersten Geschäftsquartal insbesondere beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Marktprognosen übertroffen, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem erwarte der Konzern nun beim Ergebnis je Aktie mehr als Analysten im Schnitt auf dem Zettel hätten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 15:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 16:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.