NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie des Technologie- und Elektrotechnikunternehmens Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Aus Investorensicht stünden mit Blick auf europäische Industrietitel nun das zweite Halbjahr und die längerfristigen Aussichten in einer Zeit nach Covid-19 im Fokus, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Weitere wichtige Faktoren seien die Kostenstruktur der Industrieunternehmen, die operative Verschuldung, der Cash Flow sowie die Verwendung des Kapitals./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 08:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / 08:47 / ET



