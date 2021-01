NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Neustrukturierung des Konzerns sei weiterhin vielversprechend, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei schon viel getan, was zu einer Vereinfachung der Struktur und Geschäfte beitrage. Damit könne die Aktie ihren Bewertungsabschlag im Vergleich zum Industriesektor verringern./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 21:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.